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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Biden, Erdoğan’ın 10 Kasım’da gönderdiği tebrik mektubuna hala yanıt vermedi

Biden, seçimi kazandıktan sonra kendisini arayan yüzlerce dünya lideriyle telefonda konuştu, tebriklerini kabul etti. Yine kendisine mektup gönderen yüzlerce siyasi ya da dini lidere yanıt mektupları gönderdi. Biden’ın telefonla görüştüğü liderler arasında Avustralya’dan Hindistan’a, Avrupalılardan Afrika liderlerine kadar onlarca devlet ya da hükümet başkanı bulunuyor. Mektup gönderdikleri arasında ise Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiades ve Fener Rum Patriği Bartheolomos’ın adı dikkat çekiyor.

Ancak Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Kasım’da kendisine gönderdiği tebrik mektubuna hala hiçbir yanıt vermedi. Ankara’nın Erdoğan’la Biden’ı başkanlık koltuğuna oturmadan önce telefonla konuşturma girişimleri de başarısızlıkla sonuçlandı.

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Diplomaside karşılıklı telefonlaşmalar, mektuplaşmalar, içeriği sadece tebrik için bile olsa, önemlidir. İki ülkenin birbirine bakışını yansıdır.

Biden cenahından Erdoğan’a yönelik sessizlik hiç hayra alamet değil…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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