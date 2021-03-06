Zeynep Gürcanlı: Belli ki Ankara da durumun farkında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘insan hakları reform paketini’ açıkladığı gün, ABD’de Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da Başkan Joe Biden döneminin Amerikan dış politika önceliklerini sıralayan bir konuşma yaptı.

Blinken’ın konuşmasında en dikkat çeken detay, ABD’nin önümüzdeki dört yıl boyunca insan haklarını dış politika öncelikleri arasına koyması oldu.

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(…) Joe Biden göreve geldiğinden beri ABD’nin Türkiye’ye yaklaşımını özetlemek gerekirse;

LGBTQI hakları konusunda Ankara’nın resmen uyarılması; Boğaziçi Üniversitesi krizi konusunda Washington’un takındığı öğrencilerden yana tavır; S-400 konusunda ‘müttefiklik hukukunun’ öne çıkarılıp yaptırımların savunulması, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kişisel doğrudan temastan ısrarla kaçınması, Blinken’ın yaptığı konuşmayla uyumlu duruyor.

Belli ki Ankara da durumun farkında…

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Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP’nin lideri Bahçeli’nin bir hafta önce ağır ifadelerle yüklendiği Boğaziçi öğrencilerine, bir hafta sonra daha kapsayıcı ve anlayışlı yaklaşması;

Erdoğan’ın açıkladığı insan hakları ve ifade özgürlüğü reform paketi, Türkiye’deki iktidar koalisyonunun aldığı yeni tutumun en belirgin örnekleri.

Ankara’nın bu son adımlarının inandırıcılığı ise bambaşka bir konu elbette.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı