Zeynep Gürcanlı: Belli ki ABD ile Türkiye arasındaki ‘güven sorunu’ aşılmış değil

Washington’dan birbiri ardına gelen, LGBTI haklarından, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına, Türkiye’ye yönelik demokrasi ve ifade özgürlüğüne kadar geniş insan hakları yelpazesindeki uyarıları da ekleyin.

AK Parti hükümeti, Biden yönetimi ile kuracağı ilişkilerde jeopolitik konumunu ön plana çıkartıp, insan hakları ve demokratikleşme konularını ‘ayrıntı’ düzeyinde tutmak istiyordu.

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Nitekim Biden’ın göreve gelmesinin ardından, AK Parti hükümeti izlediği dış politikayı esnetmeye yönelik adımlar atmaya başlamıştı bile. Ancak;

• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400 füzeleri için “Girit modelini” önermesine;

• Karadeniz’de Türk donanmasının Amerikan savaş gemileriyle birlikte -adı konulmadan Rusya’ya karşı- askeri tatbikat yapmasına;

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• Yıllardır Çin’in Uygur Türkleri’ne yönelik insanlık dışı uygulamalarını görmezden gelen Anadolu Ajansı’nın birden bire geçen hafta Çin mezalimini haber yapmasına rağmen;

Belli ki ABD ile Türkiye arasındaki ‘güven sorunu’ aşılmış değil.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı