Zeynep Gürcanlı: Beceriksizlik o denli büyük ki Oruç Reis’i limana çekme süreci bile yönetilemedi

AKP hükümetinin üzerinden algı yönetimine soyunduğu ‘navtex‘ uygulamaları da tıkandı kaldı; Önce Oruç Reis gemisini “90 günlük sefere çıkarıyoruz” diyen AKP hükümeti, ABD, Rusya, Fransa, Araplar ve AB Yunanistan’ın yanında saf tutunca, sessiz sedasız limana çekti.

Beceriksizlik o denli büyük ki, Oruç Reis’i limana çekme süreci bile yönetilemedi; Önce “planlı gidiş-geliş” dendi, olmadı ‘aylık ikmal ve bakım‘ açıklaması yapıldı. Son olarak Erdoğan ‘Yunanistan’la diplomasiye fırsat tanımak‘ için limana çekildiğini açıkladı.

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Şimdilerde AKP hükümeti Yunanistan’la ‘masaya oturmaktan‘ filan bahsediyor.

Oturdukları her masa Türkiye’nin milli davalarına ne olduğunu da gördük;

(…) Korkarım AKP hükümeti Yunanistan’la masaya oturursa, olan Türkiye’nin Ege’deki haklarına olacak…

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Zeynep Gürcanlı’nın yazısı