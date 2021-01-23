Zeynep Gürcanlı: Batı ile barışmak ‘çok uzun’ ve ‘çok ince’ bir yol haline geliyor

Biden yönetiminin öncelikleri, Trump döneminin aksine, Avrupa Birliği ile de uyum içinde görünüyor. Yani önümüzdeki dönemde dünya politikaları konusunda ABD-AB koordinasyonunun etkinleşeceğini öngörmek yanlış olmaz.

Hem AB, hem de ABD ile ayrı ayrı sorun yaşamakta olan Türkiye’deki AK Parti hükümetinin de bu yeni gerçekliği gördüğü ve ona göre adım atmaya çalıştığı ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümet yetkililerinin son dönemdeki reform çıkışlarını bu açıdan okumak gerek.

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Ancak AK Parti hükümetinin söylediği adımları atması acaba mevcut iç politik konjonktürde mümkün mü?

(…)Yurtdışından üst üste koyulan bu şartlara, içerde de reformlara ayak sürüyen Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı eklendiğinde;

Batı ile barışmak ‘çok uzun’ ve ‘çok ince’ bir yol haline geliyor AK Parti hükümeti için…

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Zeynep Gürcanlı’nın yazısı