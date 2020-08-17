Zeynep Gürcanlı: Baktılar buzdolabı olmuyor, buzluktan yedi ay önceki konuşmayı çıkardılar

Baktılar buzdolabı olmuyor, ‘buzluktan’, ABD’nin Kasım ayında yapılacak seçimlerindeki Demokrat aday Joe Biden’ın 7 ay önceki konuşması çıkardılar. Biden’ın konuşması üzerinden muhalefete ‘ayar verilmeye’, iç kamuoyuna da muhalefet “Amerikan işbirlikçisi” gibi gösterilmeye çalışıldı.

Trollerin Biden’ın açıklamalarını yaymaları ile başlayan, Saray çalışanından, milletvekiline tüm AKP’lilerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tepkiler ile devam eden algı operasyonu tutmadı.

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Tutmamasının gerekçeleri son derece somut;

– Biden söz konusu konuşmayı 7 ay önce yaptı. AKP’nin neden o zaman tepki göstermeyip, şimdi birden bire yeri göğü yıkmaya kalkması toplumun her kesiminde sorgulanır oldu.

– Biden’ın bu cümlelerinden sadece birkaç ay önce, AKP hükümetinin pek iyi ilişkiler içinde olduğu ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı’na hitaben ağıza alınmaması gereken ifadeler içeren bir mektup göndermişti. Mektup “Devlet Başkanı’ndan Devlet Başkanı’na” resmi bir evraktı. Ve ancak bizzat Trump tarafından gazetecilere dağıtıldığında Türkiye kamuoyunun haberi oldu. AKP hükümeti o ağıza alınmaması gereken ifadelere karşılık ciddi bir tepki göster-e-medi.

Elbette AKP’lilerin daha Başkan bile olmamış, sadece bir ‘aday’ olan Biden’a gösterdikleri bu tepki, Trump’ın mektubunu ve ona karşı yine bizzat AKP tarafından izlenen yumuşak tavrı akla getirdi. AKP algıcıları, ‘kaş yapayım’ derken, ‘göz çıkarmış’ oldu.

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Zeynep Gürcanlı’nın yazısı