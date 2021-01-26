Zeynep Gürcanlı: Ankara’nın yakınlaşma çabalarının Batı gözünde bedeli olacağı açık

Biden’ın yemin etmesiyle birlikte Batı bloğundaki bölünmüşlük, buna bağlı olarak da bölgesel aktörlerin rahat hareket ortamı sona erdi. Nitekim, Ankara’da AK Parti hükümetinin izlediği son politikalar da, işte bu ‘bütünleşmiş Batı’ ile ilişkiye göre pozisyon almanın işaretlerini veriyor; Türkiye’nin ısrarı sonucu somutlaşan Yunanistan’la istikşafi görüşmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümet üyelerinin sürekli demokrasi ve hukuk reformundan söz etmeleri, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Brüksel’le ‘gerginliğe son verme’ temasları hep bu yeni pozisyonun sonuçları.

En büyük baskı Doğu Akdeniz’de

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Ancak uzun süre Batı’ya karşı pozisyon alan Ankara’nın, şimdi bu yakınlaşma çabalarının da Batı gözünde ‘bedeli’ olacağı açık;

Bu ‘bedelin’ ne olacağının ipuçları ise, Yunanistan’dan, Brüksel’den, Washington’dan, hatta İsrail’den son bir haftada gelen açıklamalarda ortaya çıkıyor.

Biden’ın ABD Başkanlığını devralmasıyla birlikte, Batı ittifakının ilk birleştiği alan Doğu Akdeniz gibi görünüyor.

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Türkiye buna karşı durmazsa – öyle Libya açıkları filan değil-Ege’deki, Akdeniz’in doğusundaki gerçek mavi vatan tehlikeye girecek.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı