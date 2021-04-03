Zeynep Gürcanlı: Ankara’nın Ortadoğu’da oynadığı rolü, Pekin üstlenmeye başladı

(Çin Dışişleri Bakanı) Wang, Orta Doğu’da kavgalı-gerilimli tüm ülkeleri tek bir turda ziyaret etti; Suudi Arabistan’la başladı, Körfez İşbirliği Konseyi’yle görüştü, BAE’ye geçti, Bahreyn ve Oman’dan sonra Türkiye’ye geldi, İran’a gitti. Tüm gezi boyunca da -artık hangi ülkenin neye ihtiyacı varsa- ya para, ya yatırım, ya da ‘arabulucuk önerisi’ dağıttı.

Çin’in kendisine biçtiği bu yeni yol, uluslararası ilişkilerin yanlış götürmeyeceğinin de büyük kanıtı.

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Ümmetçilik, yeni Osmanlıcılık hevesleri Türk dış politikasına hakim olmadan önce Ankara’nın Orta Doğu’da oynadığı rolü, şimdilerde Pekin üstlenmeye başladı.

Bugünlerde Türkiye ise, uluslararası camiada ‘ara bulan’ değil, ancak ‘arası bulunan’ ülke konumunda.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı