Zeynep Gürcanlı: Ankara-Moskova gerginliğinin kamuoyu önüne taşınması an meselesi

Bakmayın liderler düzeyinde yapılan ortak temel atma törenlerine ya da Suriye’de Türk-Rus ortak askeri devriyeleri sizi yanıltmasın.

Ankara ile Moskova arasındaki ilişkilerde büyük gerilimler yaşanıyor.

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Üstelik tek bir cephede de değil. Hem kuzeyde, hem de güneyde.

• Kuzeydeki gerginlikte iki ana nokta var: Kırım ve Donbass.

• Güneyde, yani Suriye’de de Türkiye ile Rusya arasındaki gerginlik tek bir noktada değil;

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Hem Fırat’ın doğusunda, hem de batısında Moskova geçen hafta boyunca Türkiye’ye karşı, içinde füze saldırısı bile barındıran gerginlik politikasına geçti.

(…) Moskova bir yandan kuzeyde Türkiye’ye gözdağı veriyor, Suriye’de Ankara destekli gruplarla sıcak çatışmaya girmekten çekinmiyor, ama aynı anda ikinci parti S-400 batarya sistemlerini göndermek için AK Parti hükümetine bastırıyor.

Ankara-Washington gerginliği konuşulurken, Ankara-Moskova gerginliğinin gölgeli alandan çıkıp, kamuoyu önüne taşınması an meselesi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı