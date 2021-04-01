Zeynep Gürcanlı: Ankara, Batı’nın içerdeki sıkıştırmaya ses çıkarmayacağını hesaplıyor

AK Parti hükümetlerinin dış politika çizgisinde 2021’le birlikte yeni bir döneme girilmiş görünüyor; Açılma/ yayılma biterken, geri adımlar dönemi başlıyor.

(…) Ankara, bölgede sıkışmışlıktan kurtulmak için tüm bu adımları atarken, içerde ise, pandemi koşulları öne sürülerek, toplumsal hayatı olabildiğince –AK Parti kongreleri ve Ramazan ayındaki teravih namazları hariç- kapatmaya çalışıyor.

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Belli ki, dışarda atılan geri adımlarla, Türkiye’nin NATO ve Avrupa Konseyi üyeliği ile, AB üye adaylığı sayesinde dahil olduğu Batı camiasının, içerdeki sıkıştırmaya ses çıkarmayacağı hesaplanıyor…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı