Zeynep Gürcanlı: AKP’nin yanlışlarından ‘milli dava’ çıkarmak mümkün değil

Türkiye’nin içinde bulunduğu bölge bu aralar tüm dünyanın gözdesi durumunda. Gün geçmiyor ki yeni bir gelişme yaşanmasın.

Tüm bunlar yaşanırken AKP hükümeti ne yaptı peki?

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Oruç Reis’in Eylül’e kadar Doğu Akdeniz’de yapacağı sismik araştırmayı iptal edip, daha iki ay önce alayı vala ile gönderdikleri gemiyi sessiz sedasız Antalya limanına çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan parti toplantısında Macron’a atıp tutup, sonra da “Ülkemizin kaderi ile AK Parti’nin kaderi birleşmiş, bütünleşmiştir” dedi.

Türkiye’nin yüzde 50’sinden fazlasının hiçbir dönemde AKP’ye oy vermediğini görmezden gelerek, AKP’nin yanlışlarını tüm Türkiye’ye mal etmeye çalışmak;

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Söyledikleri ve yap-a-madıkları birbirini hiç tutmayan AKP’nin yanlışlarından tüm ülke için ‘milli dava’ çıkarmak ne kadar mümkün?

Mümkün değil elbette…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı