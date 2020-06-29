Zeynep Gürcanlı: AKP sisteminin ‘hesap verilmeyen’ en büyük kara deliği dış politika

İki yıldır içinde yaşamakta olduğumuz başkanlık sisteminin Türkiye’ye yaptığı en büyük kötülük, yöneticilerin vergi veren vatandaşlara ‘hesap verme’ gerekliliğini olabildiğince sulandırması, silmesi oldu.

Dolayısıyla, ekonomide, iç politikada ya da diplomaside Türkiye’yi yönetenler neyi neden yaptıklarını anlatmaz oldular. Yapılan tüm açıklamalar ‘beka’ kavramının şemsiyesi altına koyulan, ‘terör/vatan hainliği’ suçlamaları ve akılda kalıcı sloganlarla bezenmiş manzumeler dizisi halini aldı.

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Ekonomide mesela;

Vatandaşların vergilerinin, neden geçilmeyen yollara, köprülere, kullanılmayan havaalanlarına akıtıldığı sorulduğunda karşınıza ‘ticari sır’ kavramı ile çıkılıyor.

AKP’nin oluşturduğu ‘hükümet etme’ sisteminin ‘hesap verilmeyen’ en büyük kara deliği ise belki de dış politika.

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Çoktandır hamaset dolu nutuklardan, hamaseti çıkarıp AKP hükümet yetkililerinin yakın ya da orta vadede ne hedeflediklerin, nasıl bir adım atacaklarını belirmeye çalışır olduk.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı