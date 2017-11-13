Zeynep Gürcanlı: AKP, Ortadoğu’da en zor günlerini yaşıyor

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İzlenen politikalar ve yapılan yanlışlar, Türkiye’yi İran cephesine “meylettiriyor” ya da zorluyor gibi.

İlk işaret Türkiye, İran ve Katar arasında “kargo taşımacılığı” konusundaki anlaşma çalışmalarıyla geldi; Suudi Arabistan’ı bugünlerde en deli edecek adım.

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Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ilımlı İslam” söylemi üzerinden, bu söylemin sahibi Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman’a çok ağır yüklendi.

Erdoğan’ın, İran’ın bölgedeki en büyük müttefiki Rusya’ya bugün yapacağı ziyaretin de, AKP’nin ibresinin İran cephesine dönük olması olarak okunması mümkün; Tabii Putin’den istediği güvenceleri alabilirse.

…Kısacası; dış politikaya “kandırılma” gözlüğünden bakan AKP, Ortadoğu’da en zor günlerini yaşıyor. Bugüne kadar kendini ait gördüğü “Sünni Müslüman” cephe AKP’yi istemiyor. AKP de, istese de istemese de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık “Şii değil, Pers yayılmacılığı var” diyerek eleştirdiği İran’a itiliyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı