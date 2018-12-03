Zeynep Gürcanlı: AKP ‘şeffaflık’ konusunu CHP-İş Bankası ilişkisinin sonlandırılması için bahane olarak sunabilir

CHP, İş Bankası ve Avrupa Birliği (AB), nasıl bir araya gelir? AKP iktidarı söz konusu olunca, bu mümkün.

Dış politikada ABD ile rahip Brunson’un salıverilmesinden sonra bile istediği yakınlığı bir türlü yakalayamayan, Suriye’de gittikçe sıkışan AKP hükümeti, son dönemde Avrupa Birliği ipine sarılmış durumda.

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Ancak AKP’nin “daha fazla şeffaflık” konusunu CHP-İş Bankası ilişkisinin sonlandırılmasına bahane olarak sunması mümkün.

Terörle mücadele yasasında değişiklik, yolsuzlukla ciddi mücadele gibi zor ve sıkıntılı konularda adım atma gereği geldiğinde de AKP’nin yine aynı yolu seçip, CHP-İş Bankası bağlantısını gündem yapması büyük olasılık.

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Zeynep Gürcanlı’nın yazısı