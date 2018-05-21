Zeynep Gürcanlı: Acaba seçimlerden önce Kandil’de Türk Bayrağı’nın dalgalandığı bir fotoğraf mümkün mü?

Bu çerçevede, TSK’nın Kuzey Irak’taki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek için seçtiği zamanlama da son derece başarılı. Irak, seçim sonrası hükümet kurma telaşında. Dolayısıyla, TSK’nın terör unsurlarına karşı giriştiği mücadeleye Bağdat’tan öyle etkili ve yüksek ses gelme olasılığı pek yok. İsrail de başkentini Kudüs’e taşımakla meşgul. ABD’nin ise şu aşamada TSK’nın terörle mücadele kapsamında Irak’taki PKK unsurlarına karşı operasyonuna yüksek perdeden karşı çıkma şansı da pek olası görünmüyor. Buna bir de AKP’li yetkililerin son dönemde Membiç konusunda ABD’ye yönelik sert eleştirileri bir tarafa koymasını da ekleyin. Arap medyasında bugünlerde en çok sorulan soru şu; Acaba AKP ve MHP cephesinin, 2019’daki seçimleri erkene alma kararının ardında, TSK’nın Kuzey Irak’ta sessiz sedasız ve başarıyla yürüttüğü bu operasyon da etkili oldu mu? Acaba Türkiye’deki seçimlerden hemen önce Kandil’de Türk Bayrağı’nın dalgalandığı bir fotoğraf görmemiz mümkün olur mu?
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Akşener’in sorusu: Erdoğan ikinci turda kimi karşısında görmek istemez?
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “İşin matematiği, 24’ünde kimsenin birinci turda geçmesi mümkün değil. Ama ikinci tura inşallah ben kalacağım. İkinci tur sonrası da Cumhurbaşkanlığını kazanacağım” dedi.
İnce: Benim en büyük projem huzur
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Benim en büyük projem huzur. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Bağımsız, özgün, tarafsız bir yargı sistemi kuracağız. Şeffaf olacağız. Denetlenebilir olacağız” dedi.
Eğer Muharrem İnce, ‘Sünni’ Muharrem İnce olmasaydı, aday yapılır mıydı? (1)
Bugün ‘aday olmayan’ Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir iki satır karalamak istiyorum.
Hatipoğlu’nun, eşcinsel kadına verdiği yanıt: Kendine hakim, inancına teslim ol
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CHP’de liste dışı kalanlardan tepkiler: ‘Tezcan istemedi diye yokuz’
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