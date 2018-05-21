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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Acaba seçimlerden önce Kandil’de Türk Bayrağı’nın dalgalandığı bir fotoğraf mümkün mü?

Bu çerçevede, TSK’nın Kuzey Irak’taki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek için seçtiği zamanlama da son derece başarılı. Irak, seçim sonrası hükümet kurma telaşında. Dolayısıyla, TSK’nın terör unsurlarına karşı giriştiği mücadeleye Bağdat’tan öyle etkili ve yüksek ses gelme olasılığı pek yok. İsrail de başkentini Kudüs’e taşımakla meşgul. ABD’nin ise şu aşamada TSK’nın terörle mücadele kapsamında Irak’taki PKK unsurlarına karşı operasyonuna yüksek perdeden karşı çıkma şansı da pek olası görünmüyor. Buna bir de AKP’li yetkililerin son dönemde Membiç konusunda ABD’ye yönelik sert eleştirileri bir tarafa koymasını da ekleyin. Arap medyasında bugünlerde en çok sorulan soru şu; Acaba AKP ve MHP cephesinin, 2019’daki seçimleri erkene alma kararının ardında, TSK’nın Kuzey Irak’ta sessiz sedasız ve başarıyla yürüttüğü bu operasyon da etkili oldu mu? Acaba Türkiye’deki seçimlerden hemen önce Kandil’de Türk Bayrağı’nın dalgalandığı bir fotoğraf görmemiz mümkün olur mu?

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı 

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