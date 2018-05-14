Zeynep Gürcanlı: ABD’deki altınlar ‘cezaya karşılık altınlara el konabilir’ endişesiyle mi çekildi?

MİNEZ BAYÜLGEN [email protected] Türkiye’deki ekonomik göstergeler alarm veriyor. Dolar bir türlü kontrol altına alınamazken, inşaat şirketleri ve bankaların durumu da iç açıcı değil. Ülkenin en büyük grupları borçlarını ödeyemiyor, kredi yapılandırması talebinde bulunuyor. Vatandaş arka arkaya gelen zamlarla sarsılmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisinin sorunlarını ve bizi nelerin beklediğini ekonomist Dr. Cüneyt Akman ile konuştuk. […]