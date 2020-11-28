Zeynep Gürcanlı: 10-11 Aralık haftası, Türkiye açısından kritik sonuçları beraberinde getirebilir

ABD Kongresi’nin 10/11 Aralık haftasında görüşüp karara bağlayacağı 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme yasasının içine, Türkiye’ye S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan bir madde de koyulmuş durumda.
Yasanın geçmesiyle birlikte, Türkiye’ye ilişkin maddenin uygulaması için de bir takvim işlemeye başlayacak. Türkiye’ye yaptırım maddesi, Pentagon bütçe yasasının yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde CAATSA yaptırımlarının ABD Başkanı tarafından işletilmesini zorunlu kılıyor.
ABD’de Başkanlık koltuğu 20 Ocak’ta el değiştiriyor.
Yasanın yürürlük tarihine göre, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını Başkan Trump da uygulamaya koyabilir, bu iş Biden’ın Başkanlığına da kalabilir.
Ankara’nın tercihi ise, eğer kaçınılmaz hale gelirse, yaptırımların Başkan Trump tarafından uygulamaya konulması.
10-11 Aralık haftası, Türkiye açısından kritik sonuçları da beraberinde getirebilir.