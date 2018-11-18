Zeynep Aktaş: Spor Kulüpleri zarar makinesi

Son iki yıldır sürekli gerileyen borsadaki spor endeksi 2017’de dolar bazında yüzde 14.8, 2018’de yüzde 67 değer kaybetti. Bu büyük değer kaybı, kulüp hisselerine yatırım yapanlar açısından kâbus gibi. Borsa endeksinin çok üzerinde gerçekleşen bu kayıplar, aslında kulüplerin mali performanslarının bir yansıması.

4 büyük kulübün 4.4 milyar TL toplam varlığı bulunurken, 7.4 milyar TL borcu bulunuyor. Bu borçların 4 milyar TL’si kısa vadeli ve 4 büyük kulübün aktif büyüklüğü kadar. Son açıklanan bilançoya göre zarar ise 832 milyon TL.

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Zeynep Aktaş’ın yazısı