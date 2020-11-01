Zeynep Aktaş: İkinci dalgada sakin olan kazanır

Piyasalarda tansiyon arttı. Dolar kuru 8.38 seviyesine tırmanırken BIST 100 Endeksi 1.112’ye geriledi. Gösterge faiz ise 14.98 seviyesinde bulunuyor. 22 Ekim faiz toplantısında TCMB’nin faizde değişikliğe gitmemesi, reel getiri beklentisinde olan yatırımcıların TL’den kaçışını hızlandırdı. Dolar kurunda yükseliş beklentisinin sürmesi var olan pozisyonların korunmasına neden olurken yeni alımları beraberinde getirdi.

Ülkeler bir yandan vaka sayılarını minimum seviyede tutmaya çalışırken diğer yandan aşı çalışmalarına üst seviyeden devam ediyor. Aşı çalışmalarında her geçen gün sonuca biraz daha yaklaşılması umutları canlı tutan en önemli etken. Zaten bu beklentidir ki vaka ve ölüm sayılarındaki artış borsalarda satış baskısına yol açsa da alttan güçlü bir beklentinin de varlığını diri tutmasına imkân veriyor. Özellikle büyüyen firmalarda pozisyon alınması halinde paniğin arttığı bu günlerde eldeki hisseleri satmak yerine tutmak daha kârlı bir bakış açısı olacaktır.

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Zeynep Aktaş’ın yazısı