Zeynep Aktaş: Faiz kararı öncesi kurda zirvenin bir kez daha test edilme ihtimali ağırlık kazanıyor

Yabancı kurum raporlarına göre 13 Eylül TCMB faiz kararı öncesinde kurda zirvenin bir kez daha test edilme ihtimali ağırlık kazanıyor. Gerekçe olarak da Türk lirasının hızla değer kaybetmesine yol açan sorunların çözülmediğine yönelik değerlendirmeler öne çıkıyor. Söz konusu raporlara göre alınan önlemler dolar/TL’de ancak kısa süreli durulmalara yol açar nitelikte. Merkez Bankası’nın 13 Eylül faiz toplantısı ise kritik bir toplantı olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte gerçekleşmeler takip edildiğinde Ekonomi Yönetiminin kur hareketlerine karşı oldukça aktif pozisyon içerisinde olduğunu görüyoruz. Bayram öncesi Merkez Bankası’ndan gelen kararlar ve swap işlemlerine ilişkin alınan önlemlere yenilerinin eklenerek devam etmesi halinde kurun dalgalı seyrinin de normalleşme sürecine girmesi mümkün olabilecek.

Zeynep Aktaş’ın yazısı