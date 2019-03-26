Zeynep Aktaş: Dizginler Merkez’in elinde

Dolarda 5 Şubat’ta test edilen 5.18 seviyesi sonrasında devam eden yukarı hareket geçtiğimiz haftanın son günü spekülatif atağa dönüştü. Kapatılan pozisyonlar, dolar/TL kurunu 5.45’lerden 5.84’lere kadar yükseltirken tansiyonu da artırdı.

Piyasalarda normalin üzerinde bir fiyat hareketliliği gözlendi. Merkez Bankası’nın net rezervlerindeki düşüşe yönelik endişelerin dillendirilmesi üzerine açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, rezerv hareketinin 5.5 milyar dolarının BOTAŞ’a döviz satımı ve borç ödemelerinden kaynaklandığını söyledi.

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Merkez Bankası da proaktif hareketlerde bulunarak piyasalardaki panik hareketlerin önüne geçti.

Zeynep Aktaş’ın yazısı