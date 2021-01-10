Zeynep Aktaş: Borsalarda yükseliş sürecek

Küresel bazda yüksek likidite ve düşük faiz ortamı nakdin borsalara kaymasına neden oluyor. Borsalar zirve üstüne zirve yaparken BIST de bu hareketin içinde. İyimser dalga bir süre daha sürebilir



Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlaması, ABD seçimlerinin geride kalması ve uzun bir süre FED’den faiz artışı beklenmemesi borsaları zirveden zirveye taşıyor. Gelişmekte olan ülkelere para akışı var. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ucuz kalan hisse fiyatları yabancı yatırımcıların ilgi odağında olacak. Olası bir dış gerilim yaşanmadıkça BIST 30 hisselerinde çıkışın devam etmesi beklenmeli.

Zeynep Aktaş’ın yazısı