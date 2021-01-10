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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Aktaş: Borsalarda yükseliş sürecek

Küresel bazda yüksek likidite ve düşük faiz ortamı nakdin borsalara kaymasına neden oluyor. Borsalar zirve üstüne zirve yaparken BIST de bu hareketin içinde. İyimser dalga bir süre daha sürebilir

Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlaması, ABD seçimlerinin geride kalması ve uzun bir süre FED’den faiz artışı beklenmemesi borsaları zirveden zirveye taşıyor. Gelişmekte olan ülkelere para akışı var. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ucuz kalan hisse fiyatları yabancı yatırımcıların ilgi odağında olacak. Olası bir dış gerilim yaşanmadıkça BIST 30 hisselerinde çıkışın devam etmesi beklenmeli. 

Zeynep Aktaş’ın yazısı

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Yeni büfe teklifi reddedilmişti: İBB’den mobil Halk Ekmek büfesi uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalışan ekmek büfeleri, ilk etapta, en çok gereksinim duyulan 26 ilçede göreve başladı. Mobil büfelerin hizmet saatleri ise 11.00-18.00 olarak belirlendi. Büfelerde 250 gram ekmek 1 liraya satılıyor.