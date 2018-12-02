Zeynel Balcı: Piyasalar enflasyonu bekliyor

Piyasalarda daha iyimser bir görünüm hakim. Ancak iyimserlik daha çok para piyasalarında yani faiz ve döviz tarafında görüldü. Borsada ise yükseliş denemeleri zayıf. Para girişi ve hacim yetersizliği borsadaki çıkış denemelerini sınırlıyor.

Döviz kurlarındaki düşüş, vergi indirimleri, akaryakıt fiyatlarında birbiri ardına gelen indirimleri üst üste koyarsak pazartesi günü açıklanacak kasım enflasyonu da muhtemelen eksi gelecek. Piyasanın beklentisi 0.5-1 puanlık eksi geleceği yönünde. Bunun faiz ve döviz kurları üzerinde olumlu ancak kısa süreli etkilerini görebiliriz.

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Zeynel Balcı’nın yazısı