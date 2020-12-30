Zeydan Karalar’dan 199 köye internet bağlantısı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, internete ulaşamayan öğrenciler için ücretsiz internet hizmeti kapsamında ‘199 köye ve sekiz bin öğrenciye ücretsiz internet sağladıklarını’ duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Adana Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 nedeniyle okulların kapanması ve eğitimin evden internet üzerinden EBA sistemiyle yapılıyor olması nedeniyle, internete ulaşamayan öğrenciler için ücretsiz internet hizmeti başlattı.

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Toplamda 199 köy, 4452 hane ve 8253 öğrenciyi kapsayan hizmetin başlangıcı Yüreğir ilçesine bağlı Yeniköy’de gerçekleştirildi.

Karalar, Twitter paylaşımında ücretsiz internetin yanı sıra 400 öğrenciye de tablet verildiğini paylaşarak şunları kaydetti: “Evlatlarımızın imkansızlıklar yüzünden derslerinden geri kalmalarına gönlüm razı olmadı. Bugünler geçecek, hep birlikte güzel günler göreceğiz çocuklar.”