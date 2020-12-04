Zeydan Karalar: 18 yaşındakiler ölüyor, işin ciddiyetini anlamalıyız

Covid-19 tedavisinin ardından görevine dönen, ilaç tedavisi süren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gençlerin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, toplumun işin ciddiyetini anlaması gerektiğinin altını çizdi.

Fotoğraf: AA

Karalar, hastalık sürecini AA muhabirine anlattı. 1 Kasım’da ateş ve kas ağrısı şikayetlerinin başladığını, grip olduğunu düşündüğünü ancak corona virüsünün hiç aklına gelmediğini, şikayetleri artınca 6 Kasım’da hastaneye gittiğini ve testinin pozitif çıktığını söyleyen Karalar şöyle devam etti:

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“Doktorlar, virüsün ciğerlere indiğini ve hastaneye yatmam gerektiğini söyledi. İtiraz ettim ama ‘Olmaz’ dediler. Doktorlar, birkaç gün içerisinde solunum cihazına bile ihtiyaç duyabileceğimi belirtti. Ağır ilaç tedavisi başladı.”

Hastanedeki dokuz günlük tedavisinin ardından sekiz gün de evde izolasyonda kaldığını anlatan Karalar, ilaç tedavisinin azalarak devam ettiğini anlattı.

Dört saat çalışmasını önermişler

İlaç tedavisinin 7 Aralık’ta sona ereceğini belirten Karalar, doktorların günde en fazla dört saat çalışma önerisinde bulunduğunu ancak bunu çok fazla uygulayamadığını belirtti.

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Hastalık sürecinde tat ve koku kaybı yaşamadığını ancak kas ağrılarının olduğunu anlatan Karalar, şu anda çok fazla ayakta kalamadığını, ağrılarının devam ettiğini dile getirdi.

Karalar toplumu kurallara uymaları konusunda uyardı:

“‘Adana, koronaya delikanlılık yapma’ diye bir sloganla başladık bu işe. Adana, bu işin tedbirini ilk alan illerden biridir ama ne yazık ki halkımız bunu çok ciddiye almıyordu. Biz, toplumun önderiyiz ve birçok insan bizi örnek aldığı için maskeli geziyordum, mesafeye dikkat ediyordum. Vatandaşlarımız yanıma gelip maskesini çıkarıp fotoğraf çektiriyordu, benim de maskemi çıkarmamı istiyordu. Gelip kulağıma bir şeyler söylüyordu, ikaz ediyorsunuz ama olmuyor. Adana şu an Türkiye’de en yoğun vakanın olduğu iller arasında. Sevgili vatandaşlarım, virüsü ciddiye almak lazım. Virüse karşı delikanlılık yapmamamız gerekiyor. 18, 12, 28 yaşındakiler ölüyor, bu işin ciddiyetini anlamamız gerekiyor. Kesinlikle hijyene, maske ve mesafeye dikkat etmek gerekiyor.”

