Zeybekci’ye göre de ‘kurun seviyesi anormal’: İlgili kurumlar gerekeni yapmalı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, NTV canlı yayınında dövizdeki dalgalanma ve ekonomideki gelişmelerle ilgili, “Kurumlarımızın elinde yetki ve sorumlulukları var; para politikaları konusunda ilgili kurumların sorumluluklarını kullanması gerekli” dedi.

Dolar/TL bugün yeni zirvesi olan 4.9290’ı test ettikten sonra saat 15:50’de 4.8690 seviyesinde bulunuyor.

Reklam

Zeybekci’nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

“TL’nin değer kaybını reel makro ekonomik bir sebebe bağlamak mümkün değil, spekülatif.

Reklam

TL’deki dalga boyunun tehlikeli bir boyu da var; bu para politikaları ile müdahale edilmesi gereken bir alan.

Bunun için gerekli enstrümanlar var… Gerekeni yapmak lazım.

Kurumlarımızın elinde yetki ve sorumlulukları var; para politikaları konusunda ilgili kurumların sorumluluklarını kullanması gerekli.

İlgili kurumlar cumhurbaşkanı ya da başbakanı bu konuya dahil etmeden sorumluluklarının gereğini yapmalı.

Spekülatif değer kaybına müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz lazım.

Şu anda kurun seviyesi anormal; kalıcı hasar henüz oluşmadı.

Ekonomide ilk etkisi, enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin orta vadede kalıcı yukarı gitmesi riskleri olabilir; henüz o noktaya gelinmedi.

Enflasyonda yakın gelecekte, bir-iki çeyrekte tek haneyi pek olası görmüyorum.

İhracatı mayıs ayında aylık olarak 14.5-15 milyar dolarla kapatmış olacağız.

Son 12 aylık ihracat mayıs sonu itibarıyla 162.5 milyar doları geçecek, yıllık büyüme yüzde 11-12 civarında olacak.”