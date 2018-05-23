Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeybekci’ye göre de ‘kurun seviyesi anormal’: İlgili kurumlar gerekeni yapmalı

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, NTV canlı yayınında dövizdeki dalgalanma ve ekonomideki gelişmelerle ilgili, “Kurumlarımızın elinde yetki ve sorumlulukları var; para politikaları konusunda ilgili kurumların sorumluluklarını kullanması gerekli” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL bugün yeni zirvesi olan 4.9290’ı test ettikten sonra saat 15:50’de 4.8690 seviyesinde bulunuyor.

Reklam

Zeybekci’nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

“TL’nin değer kaybını reel makro ekonomik bir sebebe bağlamak mümkün değil, spekülatif.

Reklam

TL’deki dalga boyunun tehlikeli bir boyu da var; bu para politikaları ile müdahale edilmesi gereken bir alan.

Bunun için gerekli enstrümanlar var… Gerekeni yapmak lazım.

Kurumlarımızın elinde yetki ve sorumlulukları var; para politikaları konusunda ilgili kurumların sorumluluklarını kullanması gerekli.

İlgili kurumlar cumhurbaşkanı ya da başbakanı bu konuya dahil etmeden sorumluluklarının gereğini yapmalı.

Spekülatif değer kaybına müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz lazım.

Şu anda kurun seviyesi anormal; kalıcı hasar henüz oluşmadı.

Ekonomide ilk etkisi, enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin orta vadede kalıcı yukarı gitmesi riskleri olabilir; henüz o noktaya gelinmedi.

Enflasyonda yakın gelecekte, bir-iki çeyrekte tek haneyi pek olası görmüyorum.

İhracatı mayıs ayında aylık olarak 14.5-15 milyar dolarla kapatmış olacağız.

Son 12 aylık ihracat mayıs sonu itibarıyla 162.5 milyar doları geçecek, yıllık büyüme yüzde 11-12 civarında olacak.”

Borsa İstanbul, döviz varlıklarını liraya çevirdi ama ne kadar bilmiyor!

Hükümete göre dolardaki çıkış bir ‘oyun’: Seçmeni etkilemeye çalışıyorlar

Zeybekci: En doğru hamle en uygun zamanda yapılacak

İş Yatırım’a göre TL’nin düşüşü engellenebilir: Merkez müdahale etmeli

Commerzbank analisti: Merkez Bankası’nda ‘yaşam belirtisi yok’, dolar 6’yı bulabilir

TL eriyor Türkiye seyrediyor: Dolar ve avrodan rekor üzerine rekor

İngiliz basınından TL’ye bakış: Erdoğan’ın demir yumruğu ekonomiyi sıkarken…

Bakan Albayrak ‘harikalar diyarında’: Ekonomimiz çok sağlam, açık operasyon var


SON HABERLER

İnce’den Erdoğan dahil adaylara bağış

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, diğer cumhurbaşkanı adaylarına “Güle güle harcasınlar” diyerek 500’er lira bağışta bulundu. Diğer adaylardan kendisine bağışta bulunmalarını bekleyip beklemediği sorusuna ise İnce, “Ağanın eli tutulmaz, onlar da yatırırsa fena olmaz” yanıtını verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...