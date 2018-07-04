Zeybekci’nin hedefi enflasyonla mücadele: Bazı ürünlerde zam ekonominin gereği

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci “Bazı ürünlerdeki zamlar ekonominin gereğidir, tedbirler alınacak” dedi.

Dünya’nın haberine göre, enflasyon rakamlarını yorumlayan Zeybekci, “Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak, hedefimiz arzı artırıcı tedbirler olacak” dedi.

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Son rakamlara göre tüketici fiyatları haziranda yüzde 2.61 artmış, yıllık tüketici enflasyonuysa yüzde 15.39’a yükselmişti. Bu oran, yüzde 16.2 olarak hesaplanan 2004’ün ocak ayından bu yana görülen en yüksek yıllık enflasyon rakamı.

Zeybekci, bazı ürünlerdeki zamların ‘ekonominin gereği’ olduğunu savunurken, bu konuda ‘tedbirler alınacağını’ söyledi.

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Son olarak, içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 15.5 artmış, ekmeğe de 15 kuruş zam yapılacağı belirtilmişti.

“Faiz artışı meselesine girmek istemiyorum” diye konuşan Zeybekci, şunları söyledi: “Bu Merkez Bankası’nın kararı. Faiz konusunda TCMB atılması gereken adımları mutlaka atacaktır.”