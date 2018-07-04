Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeybekci’nin hedefi enflasyonla mücadele: Bazı ürünlerde zam ekonominin gereği

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci “Bazı ürünlerdeki zamlar ekonominin gereğidir, tedbirler alınacak” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Dünya’nın haberine göre, enflasyon rakamlarını yorumlayan Zeybekci, “Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak, hedefimiz arzı artırıcı tedbirler olacak” dedi.

Reklam

Son rakamlara göre tüketici fiyatları haziranda yüzde 2.61 artmış, yıllık tüketici enflasyonuysa yüzde 15.39’a yükselmişti. Bu oran, yüzde 16.2 olarak hesaplanan 2004’ün ocak ayından bu yana görülen en yüksek yıllık enflasyon rakamı.

Zeybekci, bazı ürünlerdeki zamların ‘ekonominin gereği’ olduğunu savunurken, bu konuda ‘tedbirler alınacağını’ söyledi.

Reklam

Son olarak,  içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 15.5 artmış, ekmeğe de 15 kuruş zam yapılacağı belirtilmişti.

“Faiz artışı meselesine girmek istemiyorum” diye konuşan Zeybekci, şunları söyledi: “Bu Merkez Bankası’nın kararı. Faiz konusunda TCMB atılması gereken adımları mutlaka atacaktır.”

Prof. Gürsel ekonomide ‘sert iniş’ bekliyor: Uçak parçalanmaz ama takımlar gider

İçkiye yüzde 15.5 ÖTV zammı

Ekmeğe zam yolda: 15 kuruş

Enflasyon patladı: Bir ayda 3 puan artışla yüzde 15.39’a geldi

Sadeleşme sonrası: Türkiye reel faizde dünyada ikinci


SON HABERLER

Seçim bitti, ittifak gitti: İYİ Parti’ye göre artık ihtiyaç yok

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, ‘millet ittifakı’ için “Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...