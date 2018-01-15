Zeybekci’nin beklentisi: ‘Atilla davası’ Türkiye’ye zarar verecek bir boyuta gelmez

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Halkbank yetkilisi Hakan Atilla’nın yargılandığı ABD’deki dava sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, davanın Türkiye’ye zarar verecek bir boyuta gelmesini beklemediğini söyledi.

Atilla, İran’a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili görülen davada ABD’yi dolandırmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (İran’a uygulanan ambargo) delmek, bankacılık sisteminde sahtekarlık, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık, kara para aklama, yasa dışı işlere bilinçli olarak göz yummak suçlarını defalarca işlemekten tutuklu olarak yargılanmış, jüri tarafından kara para aklama dışındaki beş suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

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Reuters’a konuşan Zeybekci, “Halkbank’ın uygulamalarında her şey şeffaf ve herkese açık. Halkbank’ın ABD’nin İran’a karşı almış olduğu tedbirlere aykırı bir uygulaması da yok” diyerek şöyle devam etti: “ABD’deki yargılamada sanık olarak girenler tanık olarak çıktılar. Kendi menfaatlerini kurtarabilmek adına her şeyi yapabildiklerini gördük. Türkiye olarak bununla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye zarar verecek bir boyuta gelmesini de beklemiyorum.”

Dava sürecinde, Halkbank’ın da aralarında yer aldığı bazı bankalara ceza gelebileceği haberleri basında yer almış ancak yetkililer bu haberleri yalanlamıştı. Ardından ekonomi yönetimi bankacılık sistemi bakımından sonuç doğuracak gelişmeler karşısında gerekli tedbirleri alacaklarını açıklamıştı.

Daha önce defalarca davayı ‘hukuka aykırı’ bulduğunu açıklayan Ankara, jürinin kararını ‘Türkiye’nin içişlerine müdahale’ olarak değerlendirmişti.

Halkbank’a ceza gelirse Halkbank öder

Son olarak, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Atilla’yı suçlu bulan jüri kararıyla ilgili, “Halkbank’a bir ceza gelirse bunu Halkbank öder. Halkbank için borçlanmayız ” demişti.

Başbakan yardımcısı, daha önce sarf ettiği “Halkbank veya finans sisteminin başka bir bileşeni kararlardan dolayı sıkıntıya düşerse gereken desteği veririz” sözlerini de şöyle açmıştı: “Maksadım likidite desteği manasındaydı. Dolayısıyla çok yüklü bir ceza gelecek de buna önceden hazırlık, gibi bir düşünce yok. Hazine’nin güçlü nakit tutmasının ne Halkbank’a ile ilişkisi var ne de geçmişte iddia edildiği gibi erken seçimle ilgisi var. Tamamen yılın ilk çeyreğinde çok yüklü Hazine’nin borç geri ödemeleri var. Hazine’nin borçlanma faizinde aşırı oynaklığın önüne geçmek için.”