Zeybekci’den Macron’a: Erdoğan’ın seninle konuşmasının lütuf olduğunu unutma

Dünya lideri olmanın göründüğü kadar ‘havalı’ olmadığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmelerini buna örnek gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yanıt Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den geldi.

Le Point dergisinde yayımlanan söyleşisinde uluslararası sahnede ‘havalı’ gençlerden biri olmaya çalışıp çalışmadığı sorusuna, “Küresel arena pek de ‘havalı’ bir yer değil” diyerek yanıt veren Macron, örnek vermesi istenince, “10 günde bir Erdoğan’la görüşmek zorunda kalan benim” demişti.

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‘Senle konuşmasının lütuf olduğunu unutma’

Bakan Zeybekci, bu ifadeleriyle ‘terbiye sınırlarını zorlamakla’ suçladığı Fransa cumhurbaşkanına “Recep Tayyip Erdoğan’ın seninle konuşmasının lütuf olduğunu unutma” diye seslendi.

‘Böbürlenerek anlatacaksın’

Türkiye’nin tüm algı operasyonlarına rağmen ‘yedi düvele ve ihanet çemberlerine’ karşı mücadele verdiğini dile getiren bakan şöyle konuştu: “Bir de böyle terbiye sınırlarını zorlayanlarla beraber onlara katlanmak gibi aziz görevi yerine getiren cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Allah sabır versin. Bizler sabretmekte zorlanırken, o sabrediyor. Bir gün gelecek hatıralarını anlatırken ‘Recep Tayyip Erdoğan’la konuşmuştum’ diye böbürlenerek anlatacaksın o günleri de unutma.”