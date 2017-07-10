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Zeybekci’den Avusturya’ya tepki: Halkımızla bir araya gelmek için izin istemeyiz

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle etkinlik yapmak üzere Avusturya’dan talepleri olmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Avusturya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Zeybekci’nin darbe girişiminin yıl dönümündeki düzenlenecek bir etkinlik için ülkeye girişine izin verilmediğini açıklamıştı.

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Benzer bir durum, Hollanda’yla yaşanmış, ‘iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu göz önüne alındığında’ Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in ya da Türk hükümetinin başka bir üyesinin ülkedeki bir etkinliğe katılımının istenmediği belirtilmişti.

Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avusturya’nın ifadelerine ilişkin, “Etkinlik için Avusturya’dan talebimiz olmadı. Halkımızla bir araya gelmek için izin istemeyiz” dendi.

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