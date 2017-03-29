Bakan Zeybekci’den ABD’ye ‘tutuklama’ tepkisi: Kabalık, hani dosttuk?

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanmasını ‘kaba’ buldu.

AA’nın haberine göre, İzmir’de gazetecilerle bir araya gelen Zeybekci, tutuklamayı nasıl değerlendirdiği sorusuna şu yanıtı verdi: “ABD’nin yaptığı kabalık ve saygısızlık. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı illegal bir örgütün temsilcisi değil, ABD’ye seyahat edebilen birisi. Bilgiye, onun ifadesine ihtiyacı varsa, hani müttefiktik hani dosttuk.”

‘Bunun bir ülke meselesi olduğunu söylemek zor’

ABD’nin kasıtlı davrandığını savunan Zeybekci, tutuklamadan önce haber verilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan şunları söyledi: “Böyle bir durum varsa, ihtiyacın varsa madem dostsak, müttefiksek bunu neden saklıyorsun, niye köşenin arkasında bekliyorsun, sütrede pusu kuruyorsun. Bu kabalık ve saygısızlık, başka hiçbir şey değil. Sonuçlarını görmeden, ne için böyle bir şey yapıldığını, ne soracaklarını bilmeden bunun bir ülke meselesi veya komplo olduğunu söylemek zor.”

Ne olmuştu?

New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alınan Atilla, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla tutuklanmış, bir sonraki duruşmanın 10 Nisan’da görülmesine hükmedilmişti.

Atilla, Sarraf ile işbirliği yaparak İran hükümeti ve ülkedeki diğer kurumlar adına ABD bankaları üzerinden yüz milyonlarca dolar tutarında yasadışı işlem yapmakla suçlanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tutuklamayı ‘FETÖ’ye bağlayıp, “Öyle görünüyor ki; görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara’nın hazırladığı iddianameden yola çıkan… Önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz” demişti.