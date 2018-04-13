Zeybekci ‘sabır istedi’: Akaryakıta zam yapmada bu kadar acele etmeyin

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ‘durmayan’ akaryakıt zamları için kurumlara seslendi: “Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum.”

Benzine son olarak bu sabah 16 kuruş zam gelmişti. Benzin, şu an İstanbul’da ortalama 5 lira 95 kuruşa satılıyor.

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AA’nın haberine göre, oğlunun acemi birliği için Bilecik’e geldiğini belirten Zeybekci’ye “Kurdaki döviz artışı ve zamları değerlendirir misiniz? ABD ve Rusya arasındaki restleşmenin Türkiye ekonomisine etkisi olacağını düşünüyor musunuz” diye soruldu.

Kurlarla ilgili dalgalanmanın jeopolitik algılardan kaynaklı olduğunu savunan Zeybekci şöyle yanıt verdi: “Türkiye’yle ilgili de birilerinin spekülatif amaçlı bunları kullanmasından kaynaklı. Bunların Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmadığını söylemiştik. Önümüzdeki dönemde kısa vadedeki döviz mükellefiyetlerinin yerine getirmesiyle ilgili hiçbir problem yok. Bunlar geçecektir. Yakın gelecekte de ilgili kurumların çalkantılar ve spekülatif hareketlere müdahale ederek gereğini yaptıklarını göreceğiz inşallah. Türkiye’nin spekülasyona seyirci kalması beklenemez.”

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‘Toparlanacağını ümit ediyoruz’

Akaryakıttaki fiyat artışlarıyla ilgili olarak da Zeybekci, şunları kaydetti: “Motorin ve akaryakıtla ilgili zamları da arka arkaya gördük. Kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum, bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini biraz beklemelerini öneriyorum. Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum. Çünkü diğer taraftan bunun toparlanacağını ümit ediyoruz. Toparlanma olduğunda aynı kurumların fiyatları aşağı çekmede de aynı iştah ve heyecan içinde olmalarını bekliyoruz.”