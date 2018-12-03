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Yaramazlara biraz batar!

Zeybekci lütfetti: İzmirlinin rakısına dokunmayacakmış

AKP’nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, “Bugün İzmir’le ilgili şunları duymuyor değilim: ‘Rakımıza dokunma.’ Eyvallah” dedi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Zeybekci, AKP’nin Türkiye’nin en ‘özgürlükçü’ partisi olduğunu, ancak kendilerini İzmir’de iyi ifade edemediklerini söyledi.

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‘O lafım cinsiyetçi değil samimiydi’

Cinsyetçilik tartışmalarına yol açan “Mahallenin en güzel kızı, İzmir’i kim istemez” sözlerinin cinsiyetçi değil ‘samimi’ olduğunu savunan eski bakan, söylemine kadın-erkek ilişkisi bağlamında bakmanın haksızlık olacağını savundu: “Bizim insanımızın ağzından çok kolaylıkla çıkabilecek bir söylem. Cinsiyetçi demek gerçekten haksızlık.” 

‘Bugün insanlar özgürce içebiliyor’

İnsanların ‘yeme-içme alışkanlıkları’ ve ‘kılık-kıyafetleri’yle ilgili şüpheye yer verecek bir durum olduğunu düşünmediğini söyleyen Zeybekci şöyle devam etti: “Bugün İzmir’le ilgili şunları duymuyor değilim: ‘Rakımıza dokunma.’ Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum. AK Parti’deki arkadaşlarımız bugün içkisini içebilen, namazını da kılabilen, günü geldiğinde orucunu tutabilen bir hoşgörü alanına sahiptir.”

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AKP’nin ‘Türkiye’nin bir özeti gibi’ olduğunu öne süren Zeybekci, kendilerini İzmir’de yeterince iyi anlatamadıklarını ve daha iyi anlatmaya çalışacaklarını söyledi.

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Zeybekci lütfetti: İzmirlinin rakısına dokunmayacakmış

AKP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Nihat Zeybekci, yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Zeybekci,”Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: ‘Rakımıza dokunma’. Eyvallah” dedi.

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