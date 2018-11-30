Zeybekci İzmir’e iddialı girdi: 31 Mart’ta kordonda zeybek oynamaya var mısınız?

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, aday gösterildikten sonra ilk kez geldiği kentte seçimleri kazanacağı mesajı verirken “31 Mart günü şu Kordon’da diz kıra kıra biz zeybek oynamaya var mıyız?” dedi.

Zeybekci’nin kente gelişi nedeniyle AKP İzmir İl Başkanlığı binası önünde yapılması planlanan miting, yağışlı hava nedeniyle iptal edildi. Zeybekci’nin programı bina içindeki toplantı salonuna alınırken, yoğun katılım nedeniyle zor anlar yaşandı.

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Salonda pankartlar

Salona asılan pankartlara ‘Tevazu, samimiyet ve gayret ile önce millet, önce memleket’, ‘Ege denimce zeybek, İzmir denince Zeybekci gelecek akla’, ‘Nihat Zeybekci, gönül belediyeciliği için geliyor’ ifadeleri yer aldı.

Salondaki kalabalık, davul zurna eşliğinde Zeybekci’nin gelmesini bekledi. Yine bazı partililer, üzerinde ‘Nihat Zeybekci, gönül belediyeciliği için geliyor’ yazılı dövizler taşıdı.

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‘İzmir’e hükmetmeye gelmedik’

Zeybekci partililere şöyle seslendi: “Biz İzmir’e gönüller almaya geldik. İzmir’de gönüller yapmaya geldik. İzmir’e hizmetkar olmaya geldik. Başkaları gibi İzmir’e hükmetmeye gelmedik. Ne yaparsak teşkilatımızla birlikte yapacağız. Bugün burada ak hizmet belediyeciliğini İzmir’e hakim kılmaya var mıyız? Hep beraber 31 Mart günü ak hizmet bayrağını büyükşehir ve ilçe belediyelerine asmaya var mıyız? İzmir’de hep beraber ‘Ya Allah bismillah’ı çok büyük bir alanda diyeceğiz, bunu saymıyoruz. Bilin ki bu kardeşiniz can feda durumda. 31 Mart günü şu Kordon’da diz kıra kıra biz zeybek oynamaya var mıyız? Bunu öncelikle gönülleri fethederek yapacağız.”