Zeybekci için Sarraf’a verdiği ödül ‘geçmişte kaldı’: Konuşulmaması gereken şeyler

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’a verdiği ‘İhracat Şampiyonları‘ ödülü için “Bizim için de geçmiş, konuşulmaması gereken şeylerdir” dedi.

Zeybekci, 21 Haziran 2015’te TİM’in ‘İhracat Şampiyonları‘ ödüllerinden birini dönemin başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş’la birlikte Sarraf’a bizzat vermişti. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir konuşma yapmıştı.

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Zeybekci, ödülün eleştirilmesi üzerine de “Vicdanım rahat” demişti.

Ekonomi bakanı, 23 Kasım 2017’deki Milliyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan “Rıza Sarraf’ın canı cehenneme” sözünü yalanlamış, Gazete de haberi internet sitesinden kaldırmıştı.

‘Böyle şeylere hiçbir zaman itibar etmiyoruz’

Habertürk’ten Kübra Par Zeybekci’ye “Zarrab, ihracat ödülünü sizin elinizden almıştı. Şimdi casus ilan edildi. Bu size ne hissettiriyor?” diye sordu.

Bakan şöyle yanıt verdi: “Türkiye’de bu mesele sağlıklı bir ortamda tartışılmıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, ihracat ödülleri verilecekler listesini yapan ve bunu belirleyen kendileri olmuyor. İnsanlar bir performans gösteriyor ve bu listeye giriyorlar. Biz de o ödül töreninde önümüze getirilen ödülü verdik.”

Zeybekci “‘Zar­rab’ın o dönem yüceltilmesi hataydı’ diyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Şimdi bunları tartışmaya devam etmek de aynı şey değil mi? Böyle şeylere hiçbir zaman itibar etmiyoruz. Bizim için de geçmiş, konuşulmaması gereken şeylerdir.”