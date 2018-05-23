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Yaramazlara biraz batar!

Zeybekci: En doğru hamle en uygun zamanda yapılacak

 

Liranı döviz karşısında eriyişi sürerken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mali disiplinden ödün verilmeyeceğinden dem vurdu: “En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.”

Fotoğraf: Reuters

Zeybekci Twitter’dan şunları yazdı.

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– Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamakta.

– İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahip.

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– Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.

– Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir.

– Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecek.

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