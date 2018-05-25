Zeybekci dolara 10 gün verdi: Rahatladığımızı hep beraber göreceğiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz” dedi.

İş insanlarıyla bir araya gelen Zeybekci, Türkiye’nin döviz kurlarıyla ilgili spekülasyon yaşadığını belirterek, “Şunu söylemek yanlış olur; ‘Türkiye’de kurun, TL’nin, 1 kuruşluk değer düşmesi durumunda, Türkiye’nin toplam kaybı 1.5 milyar TL’dir. ‘Bu matematik anlamında teoride doğrudur ama realite anlamında doğru değildir. Defter kapanmadı çünkü, yani dükkanı tavsiye edip de defteri kapatıp da en sonunda hesapları ödeyip de bu noktaya gelmedik. Yaşanan dalgalanma nasıl ki 4.90’lara çıktı bu kadar zarar oluşmadıysa, 3.70’lere indi bu kadar gelir de oluşmadı. Bu dalgalanma, dalga boyu gittikçe küçülecek sonra belirli bir bant aralığına gelecek. Ondan sonra Türkiye ekonomisi biraz önce saydığımız o realitelerine uygun bir şekilde Türk Lirası’nın değeri oturacak ve olması gereken yere gelecek” dedi.

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‘Bizi kim dövüyor?’

Zeybekci şöyle devam etti: “Diyeceksiniz ki ‘Bu kadar iyiyiz, bizi kim dövüyor’ bütçe açığında. Yabancı finansman ihtiyacı duyduğumuz cari açıkta yüzde 4.2’deyiz, bu da sürdürülebilir bir cari açıktır. Bütün bunları böyle bir ortamda başararak gelen bir Türkiye’nin şu andaki bütün yaşadıklarımızı geçiştirmesi mutlaktır. Söylemlerimizde geri adım attığımız mevzu bahis değildir” diye konuştu.