Zengin ülkeler aşıları kaptı bile

AstraZeneca, Pfizer ve Moderna’nın üreteceği ‘corona’ aşılarının yarısı Avrupa Birliği (AB) üyelerinin yanısıra beş zengin ülke tarafından satın alındı bile.

BBC Türkçe’nin derlemesine göre AstraZeneca, Pfizer ve Moderna’nın 2021 sonuna kadar 2,6 ile 3,1 milyar kişiye yetecek kadar aşı üretebileceği, Rusya’daki Gamaleya’nın da 500 milyon kişi için aşı üretebileceği tahmin ediliyor.

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Dolayısıyla dört şirket 2021’in sonuna kadar dünyanın üçte birine yetecek kadar aşı üretme kapasitesine sahip.

Buna karşılık şirketlerin bugüne kadar açıkladığı aşı üretim kapasitelerinin çoğu satın alındı bile. AB’nin 27 üye ülkesi ve diğer beş zengin ülke aşıların yarısını satın almak için sözleşme imzaladı.

Bu ülkeler dünya nüfusunun yüzde 13’ünü oluşturuyor.

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Kişi başına aşı dozunda dünya lideri Kanada

Kişi başına düşen aşı sözleşmelerinde Kanada dünya lideri konumunda. Kişi başına dokuz dozluk sözleşme imzalanmış.

Kanada’yı Britanya, Avustralya, Şili, AB, Japonya ve ABD izliyor.

Kanada, toplamda 96 milyon dozluk alımı kesinleştirmiş durumda.

Üçüncü faz deneyleri devam eden diğer aşılar da dahil edildiğinde imzalanan aşı sözleşmeleri 7,4 milyar doza çıkıyor. 2,9 milyar doz için sözleşme görüşmeleri de devam ediyor.

Çoğu aşıda insanların iki doza ihtiyaç olması nedeniyle kaç kişinin aşı olacağını hesaplamak için bu sayıları ikiye bölmek gerekiyor.

Ya Türkiye?

Türkiye’nin söz konusu üç şirketten (AstraZeneca, Pfizer ve Moderna) kesinleşmiş bir siparişi yok.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin şirketi Sinovac ile 50 milyon doz aşı için sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Koca aralıkta 10 milyon doz aşı alınacağını, bunu 20’ye çıkarmaya çalıştıklarını, ocakta 20 milyon aşı alınacağını, şubatta da en az 10 milyon doz daha aşı geleceğini söylemişti.

Koca, Pfizer ile de aralıkta 1 milyon, ilerleyen süreçte 25 milyon doz aşı için görüşmelerin sürdüğünü, diğer aşı şirketleriyle de irtibat kurulduğunu açıklamıştı.