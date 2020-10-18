Zeki Uzundurukan: Trabzonspor Fenerbahçe maçını da kaybederse Newton hedef haline gelir

Trabzonspor, belli ki milli maç arasını iyi geçirmemiş. Eddie Newton’ın Trabzonspor’u ne oynattığı belli değil. Artık mazereti de yok! Bu Trabzonspor, haftaya Fenerbahçe maçını da kaybederse, Newton hedef haline gelir. Çünkü takım hem kötü oynuyor hem de başarısız sonuçlar alıyor.

Zeki Uzundurukan’ın yazısı