Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz’un yayınevine verdiği senaryoları kayboldu. Demirkubuz, “Failler netleştiğinde hepsini ifşa edeceğim” dedi.

Fotoğraf: Twitter

‘Masumiyet’, ‘Kader’, ‘Üçüncü Sayfa’ ve ‘Yazgı’ gibi filmlere imza atan yönetmen, Twitter hesabından şunları yazdı: “İnsani bir nedenden dolayı kayıp senaryolarla ilgili tweet’i siliyoruz. Ama konu kapanmış değil, iç etme ya da hırsızlık geçerli. Dava açılılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek. Buna benzeyen altı cilt hakkında bilgisi olanlar buraya haber yazabilir.”

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