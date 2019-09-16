Zekeriya Kurşun: O halde, ‘Bolton’ın Beyaz Saray’dan kovulmasının yankısı, Körfez’deki sabotaj mıdır?’

Lafı uzatmadan cumartesi Aramco’ya ait iki üretim tesisine yapılan saldırıları bir kere daha sorgulayalım. İran destekli Husiler’in yaklaşık 1200 km uzaktan üstlendiği bu sabotajların gerçek faillerinin kim olduğunu soralım.

Eğer Husiler, -iddia edildiği gibi- bu kadar uzun mesafeden ilkel dronları ile bu saldırıyı yapabildiler ise; dünya küçük güçlerden gelebilecek büyük tehditler ile karşı karşıya demektir. En önemlisi de büyük yatırımları olan silah endüstrisi tehdit altındadır. Hatta -biraz ironik olsa da- F35lere bile hacet yoktur.

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O halde, ‘Bolton’ın Beyaz Saray’dan kovulmasının yankısı, Körfez’deki sabotaj mıdır?’ diye sormalıyım. Veya bunu kesin bir hüküm gibi mi algılamalıyım?

Zekeriya Kurşun’un yazısı