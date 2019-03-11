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Yaramazlara biraz batar!

Zekeriya Kurşun: Halk değişim istiyor

Batılıların ve ülkedeki askeri oligarşinin desteklediği Abdulaziz Buteflika’nın yeniden cumhurbaşkanlığına aday olması, daha doğrusu gösterilmesi Cezayir’de tansiyonu yükseltti. 1990’larda yaşadıklarından sonra yapılan iç düzenlemeler neticesinde Arap Baharı sürecinden fazla etkilenmeyen Cezayir’de şimdi on binler harekete geçti. Başkent Cezayir, Vahran, Konstantina gibi büyük şehirler başta olmak üzere pek çok yerde halk, sağlık durumu iyi olmayan, 82 yaşındaki Buteflika’nın adaylığına karşı gelerek sokağa döküldü. Hükümet olayların daha fazla büyümemesi için üniversiteleri geçici olarak kapattı.

Halk, daha iyi bir gelecek için Cezayir’in hakettiği seviyeye çıkmasını arzuluyor. Sokaklara çıkan Cezayir halkı son seçim döneminden sonra sağlık sorunlarından dolayı artık ülkeyi doğrudan yönetemeyen Buteflika’nın bir perde olarak kullanılmasına itiraz ediyor ve ülkeyi gerçek bir yöneticiye teslim etmek istiyor. Cezayir tam bir dönemecin eşiğinde ve zor bir süreçten geçiyor.

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Zekeriya Kurşun’un yazısı

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