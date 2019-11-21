Zekeriya Kurşun: Alınacak tedbirler ve yapılan açıklamalar Dipsiz Gölü artık geri getirmez

İş işten geçtikten sonara, yerel yetkililer harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanı ve nihayet Sn. İbrahim Kalın da açıklamalarda bulundu. Alınacak tedbirler ve yapılan açıklamalar Dipsiz Gölü geri getirmeyecektir ama en azından diğer buzul göllerinin aynı felakete maruz kalmasını engelleyecektir. Fakat bu gölün hikayesini daha doğrusu marka değerini asla diriltemeyecektir. Oysa o hikayenin etrafında gölde sualtı dalış turizmi öne çıkarılsaydı; orası eşiz bir göl müzeye dönüştürülebilir ve hazineden beklenenin çok üstünde faydalar sağlanabilirdi. Üstelik bir kişinin değil, binlerce, belki yüz binlerce insanın hayali gerçekleşebilirdi.

Zekeriya Kurşun’un yazısı