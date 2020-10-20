Zehirli tavuk ciğeriyle 16 köpek öldüren iki kişi tutuksuz yargılanacak: Her biri için 1902 lira para cezası ödeyecekler

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde, bazıları sahipli, 16 köpeği zehirli tavuk ciğeri vererek öldürdüğü belirlenen İ.Y. ve Ç.K. gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden ikili tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü, İ.Y. ve Ç.K.’ya her köpek için 1902 lira para cezası kesti.

Fotoğraf: DHA

Müdürlüğün ekipleri, köy kahvesi camına, “Sokakta yaşayan hayvanlar sahipsiz değildir. Sokaklar yaşam alanlarıdır. Hayvanlara zarar vermek 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince cezai işleme tabidir” yazılı afişler astı.

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‘Zehirleyenler köyden değil’

İdriskoru Köyü Muhtarı Feyzullah Şahin şunları söyledi: “Köyümüz Biga’ya çok yakın olduğundan dolayı buraya dışarıdan köpekler atılıyor. Dişi köpekler de ürediği için köpek sayısı artıyor. Aç kalan köpekler vatandaşların tavuklarına zarar veriyor. Köpekleri zehirleyenler köyden değil, dışarıdan. Zehri de dışarıya koydukları için çok sayıda köpek zehirlendi. Benim ve bir aza arkadaşımızın kangal köpekleri de zehirlenerek öldü. Köyümüzde toplam 16 köpek zehirlenerek telef oldu. Tabi ki bu köpeklerin zehirlenmesi çok yanlış.”

Köy halkı ise köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine üzüldüklerini belirtti. Ancak köylerine çok sayıda köpek bırakılmasından da şikayet eden İdriskoru sakinleri, köyde sayıları her geçen gün artan köpeklerin tavuklara zarar verdiğini, kadınlar ve çocuklara da saldırdığını belirterek, yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını istedi.

Köyde yaşayan Mahmut Sezen, hayvanları çok sevdiğini belirterek şöyle devam etti: “Bizim köyümüz asfalt boyunda ve bu yüzden herkes köpeklerini bu köye atıyor. Bazı kişilerin, tavuklara saldırdıkları için bu köpeklerin zehirlendiği söyleniyor. Bu köpekler kadınlara ve çocuklara da saldırmış. Ama bu olay cezasız kalmasın tabii ki. Hapis olmasa da para cezası olsun. 50- 100 bin lira ceza yesin ki bir daha yapmasınlar.”

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Pati yaşam mücadelesi veriyor

Dört köpeği zehirlenen Mirsad Keskiner ise ‘Karabaş’ ve ‘Karamel’ isimli köpeklerinin öldüğünü, ‘Pati’ isimli köpeğinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, ‘Yumoş’ isimli köpeğinin ise tedaviye olumlu yanıt vererek iyileştiğini söyledi.

Ölen iki köpeğini gömdüklerini anlatan Mirsad Keskiner, “Pati’yi şırınga ile besliyoruz. Ancak halen iyileşemedi. Şu an yaşam mücadelesi veriyor. Ama inşallah iyileşecek” dedi.

Biga Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (BİSHAK) Başkanı İsmail Hakkı Özarı ise köpeklerin zehirlendiğini öğrendikten sonra harekete geçtiklerini belirterek olayın takipçisi olacaklarını söyledi.