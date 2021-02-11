Zehirli balon balığı yiyen kaptan öldü, tayfasından dördü hastanelik oldu

Bir yük gemisinde çalışan denizciler, zehirli balon balığını yemelerinin ardından fenalaştı. İkinci kaptan hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

İzmir’den aldığı yükü İskenderun’a götüren M/V Ali Işık adlı kuru yük gemisindeki denizciler, 27 Ocak’ta Mersin’in Finike ilçesi açıklarında balık avlarken birkaç balon balığı da yakaladı.

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Geminin ikinci kaptanı Muhammer Alak ve makine yağcısı Nazmiye Aldemir’in tuttuğu balıklar, yemek üzere geminin derin dondurucusuna konuldu.

Üç saat sonra fenalaştı

Üç gün sonra, 30 Ocak sabahı, İskenderun Metalurji Limanı’na ulaşan geminin aşçısı Şahin Yılmaz, ikinci kaptan Alak’ın isteği üzerine balon balıklarını temizleyerek pişirdi.

Alak, baş çarkçı Asım Cort, aşçı Şahin Yılmaz ve makine yağcıları Nazmi Aldemir ile Cüneyt Keleş, saat 10:00 sıralarında balıkları yedi.

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Alak

Balıkları yiyen kişilerde bir süre sonra zehirlenme belirtileri görülmeye başladı. İkinci kaptan Muhammer Alak, saat 13:00 sıralarında fenalaşarak yere yığıldı.

Kalp masajı yaptı

Kaptan Şerafettin Yılmaz, kalp masajı ve oksijen takviyesiyle Alak’ı yaşatmaya çalıştı ancak kurtaramadı.

Zehirlenen diğer dört denizci, askerler tarafından İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Asım Cort, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adana’daki Çukurova Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cort, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.