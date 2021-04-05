Zehirlenmişler: ‘Kırmızı liste’deki kara akbabalardan yedisinin ölüsü bulundu

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde nesli tükenme tehlikesinden ötürü korumada bulunan kara akbabalardan yedisinin ölüsü bulundu.

Fotoğraf: AA

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emine Hesna Kandır’ın verdiği bilgiye göre akbabalar zehirlenmiş.

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AA’nın haberine göre Kandır şunları aktardı: “Yoğun fare zehri içeren et tüketmelerinden kaynaklandığını tahmin etmekteyiz. Hayvancılık için tehdit olarak görülen kurt, çakal, tilki gibi yırtıcı memelileri yok etmek için çevreye atılan zehirli etler akbabaları yok etmekte.”

‘Ekolojik sistem için çok önemliler’

Kandır, akbabaların ekolojik sistem için önemini vurgulayarak, “Leşleri yiyerek salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen son derece faydalı kuşlar” dedi.

Kandır şu bilgileri de verdi: “Dünya üzerinde yaşayan 23 akbaba türünün dördü Türkiye’de gözlemlenmekte. Ülkemizdeki akbabaların en irisi kara akbaba, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından yayınlanan ‘kırmızı liste’de yer alan nesli tükenme tehdidi altında bulunan bir kuş türü.”