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Yaramazlara biraz batar!

Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntülerine soruşturma

Hatay’da zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin düştüğü çukurda can çekiştiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hassa ilçesinde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü belirtilen çoban köpeğinin görüntüleri bugün Twitter’da ‘Allah belanızı versin’ etiketiyle gündem oldu. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay büyükşehir belediyesi harekete geçti. Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak köpeğin sahibi ve mahalleliyle görüştü.

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Köpeğin sahibi Abidin Bövelek, hayvan otlatırken köpeğin yediği bir şeyden zehirlendiğini belirterek, iğne yaparken çukura düştüğünü söyledi. İğneyi yaptıktan 10 dakika sonra köpeğinin öldüğünü belirten Bövelek, sosyal medyadan kendisine gelen tepkilere karşı “Bir çobanın köpeği, canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi” dedi.

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