Zatürree teşhisi konan bebeğin akciğerinde badem olduğu ortaya çıktı

Kocaeli’nde yaşayan Fatma ve Halil Karakaya çiftinin zatürree teşhisi konulan iki yaşındaki oğulları Ali Asaf, tedaviye rağmen iyileşmeyince yapılan yeni tetkikler sonucunda akciğerinde badem parçaları olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Ali Asaf bir hafta önce soğuk algınlığı ve ağır ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Zatürree teşhisi konuldu ama tedaviye rağmen iyileşemedi ve akciğerinde yabancı madde olduğu belirlendi.

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İstanbul’daki özel bir hastaneye sevkedilen Ali Asaf’a ‘Bronkoskopi’ işlemi yapıldı ve akciğerinde badem parçaları tespit edildi. Ali Asaf, 1.5 saatlik operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Anne Fatma Karakaya şunları söyledi: “Doktorlar ‘Akciğerinde badem parçaları tespit edildi’ dedi. Duyduğumda inanamadım. İlk defa yediği bir şey değildi. Ama Ali Asaf’ın rahatsızlığı tespit edilene kadar bir hafta boyunca ömrümden ömür gitti. Sürekli ağladı, günden güne gözümün önünde erimeye başlamıştı. Biz bir şey yapamıyorduk. O an yaşadığımız bir dikkatsizlik değildi çünkü boğazına bir şey kaçtığını hiç fark etmedik. Normal her zamanki gibi yedirdik. Öksürmesiyle ağzındaki parçalar akciğerine kaçmış. Neredeyse 24 saat uyuyordu ancak operasyon sonrası eski Ali Asaf geri döndü. Artık uyumak istemiyor, bizimle oyun oynuyor.”

Baba Halil Karakaya ise “İlk duyduğumda inanamadım. Çünkü daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Daha önce de kuruyemiş yedirmiştik” dedi.

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Ameliyatı yapan çocuk cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz şöyle konuştu: “Yemek yerken birden öksürük başlamış. Tıkanma hissi ve solunum sıkıntısı ortaya çıkmış. Bu şekilde hastaneye götürülmüş. Daha sonra enfeksiyon şüphesi ile tedavi süreci başlamış. Tedavi sonrası filmlerde akciğerde şüpheli bir maddeye rastlanması nedeniyle bize başvurdular. Bronoskopide akciğerinin sağ tarafında badem parçalarına rastladık. Bu parçalar akciğere sıkışmıştı. Badem parçasının neden olduğu enfeksiyon nedeniyle solunum sıkıntısı gelişmiş. Operasyonla çıkarttık. Çocuklara 3-4 yaşından önce kuruyemiş yedirilmemeli ya da bu tür gıdaları çocuğa verirken çok kontrollü olmak gerekiyor. Gülerken, oynarken yedirmemeye dikkat edilmeli. “