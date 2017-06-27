Zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Can Bartu yoğun bakımda 

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Can Bartu, geçirdiği zatürre rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



Kızıltoprak’taki Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Bartu’nun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Spora Fenerbahçe’de basketbol oynayarak başlayan Bartu, hem futbol hem de basketbol milli takımlarında forma giyen tek sporcu.

Bartu, aynı gün içinde Galatasaray’la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe’de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmıştı.