Zaten ‘askıda’ymış: ‘Karar düzeltilene kadar Galatasaraylı değilim’ diyen Tanju Çolak altı yıldır aidat ödemiyormuş

Galatasaray’ın olağan mali genel kurulunda eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyeliklerinin devamı yönünde karar verilmesi üzerine, “Galatasaraylılığımı askıya aldım” diyen Tanju Çolak’ın altı yıldır üyelik aidatını ödemediği ortaya çıktı.

‘Karar düzeltilene kadar Galatasaraylı değilim’

‘FETÖ’ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle ihraçları istenen Şükür ve Erdem için yapılan oylamada çıkan ret kararı sonrası Galatasaray yönetimi hedef haline gelmiş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, genel kurulda oy çokluğuyla alınan karara ilişkin ‘ivedilikle düzeltme’ istemişti.

Genel kurulun bu kararına yüksek sesle tepki gösteren isimlerden biri olan Çolak ise, “Bu skandal karar düzeltilene kadar Galatasaraylı değilim. Galatasaraylılığımı askıya aldım” demişti.

Aidat ödemeyenlere ihraç yolu açıldı

Özellikle iktidar kanadından gelen yoğun baskı sonrası acil olarak toplanan Galatasaray yönetimi, tüzükte yer alan ‘Ödeme yükümlülüğünün 6 (altı) yıl üst üste özür belirtmeksizin yerine getirilememesi halinde üyelik sona erer’ maddesine dayanarak, sekiz yıldır aidat ödemedikleri belirtilen Şükür ve Erdem’i ihraç etmişti.

Yönetimin bu kararıyla birlikte, iki isim gibi en az altı yıldır aidat ödemeyen yaklaşık 2 bin 700 üyeye de ihraç yolu açıldı.

Bu isimler arasında eski futbolcular Tugay Kerimoğlu, Suat Kaya, Ergün Penbe ve Yusuf Altıntaş’la birlikte, genel kurulun ardından üyeliğini ‘askıya alan’ Tanju Çolak da yer alıyor.